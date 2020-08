Coalitie touwtrekt om aftrek hypotheekrente

De hypotheekrenteaftrek wordt momenteel al met 3 procentpunt per jaar afgebouwd, totdat iedereen in 2023 uiteindelijk nog maar 37,05 procent van de hypotheekrente bij de belastingaangifte kan aftrekken. Maar binnen de coalitie gaan er stemmen op om die afbouw te versnellen, melden ingewijden.

Het probleem is alleen dat de VVD, de grootste partij, dat absoluut niet ziet zitten. De liberalen wijzen op het regeerakkoord, waarin het huidige verloop van de hypotheekrenteaftrek is afgesproken binnen de coalitie. Maar CDA, D66 en ChristenUnie zouden wel oren hebben naar een versnelde afbouw.

Europa

Minister Hoekstra (Financiën) zou het snijden in de aftrek op tafel hebben gelegd in het kader van het Europese herstelfonds. Nederland zou aanspraak kunnen maken op zo’n 6 tot 7 miljard euro, maar daar moeten wel hervormingen tegenover staan. Binnen Europa is de grote hypotheekschuld van Nederlanders, en de fiscale aantrekkelijkheid om een hypotheek aan te gaan, al langer een doorn in het oog.

Aan het begin van de coronacrisis legde een grote groep ambtenaren in de zogenoemde ’brede maatschappelijke hervormingen’ al een optie voor om de hypotheekrenteaftrek op de schop te nemen. Die zou in een periode van tien jaar afgebouwd kunnen worden, tot die in 2030 helemaal verdwenen is. Tegelijk zou ook het eigenwoningforfait, de belasting over een eigen woning, afgebouwd worden. Daardoor zouden de effecten op de koopkracht van huizenbezitters verwaarloosbaar zijn.