'Licht lager begin voor AEX'

Op het Damrak zal het aandeel Galapagos mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Citi schroefden hun aanbeveling voor het biotechnologiebedrijf terug.

ABN AMRO lijkt te voldoen aan de nieuwe kapitaalvereisten voor de bank met ingang van volgend jaar. De Europese Centrale Bank (ECB) verlangt dat de bank een buffer heeft van 12,09 procent, als verhouding tussen het eigen vermogen en uitstaande leningen. Bij ABN AMRO was die aan het einde van het derde kwartaal 18,2 procent. Daarmee voldoet de bank naar eigen zeggen ruimschoots aan het vereiste minimum.

Fusie PSA-Fiat Chrysler

Automatiseerde Ctac kondigde aan een voorlopige overeenkomst te hebben getekend voor een belang van 70 procent in Purple Square, een specialist in programma-project- en verandermanagement. Die onderneming is jaarlijks goed voor een omzet van ruim 5 miljoen euro.

De Franse automaker PSA en branchegenoot Fiat Chrysler bevestigden akkoord te zijn met de eerder aangekondigde fusieplannen. De automakers maakten eind oktober bekend samen verder te willen. De fusie zal in de komende twaalf tot vijftien maanden worden afgerond. Het samengestelde bedrijf is zo'n 49 miljard dollar waard en is de vierde automaker ter wereld.

Bang & Olufsen

In Stockholm gaat de aandacht uit naar Bang & Olufsen. De Deense verkoper van luxe tv's en geluidsapparatuur rekent in het boekjaar 2019-2020 op een forse omzetdaling. Het bedrijf worstelt met toegenomen concurrentie en een zwakkere vraag naar zijn televisies en audio-speakers.

Ook de Europese pakketbezorgers staan in de schijnwerpers. Het Amerikaanse koeriersbedrijf FedEx verlaagde zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar. Het bedrijf kampt met de aanhoudende vertraging van de wereldeconomie. Ook de beslissing van webwinkelreus Amazon om minder diensten van derden af te nemen, werd door FedEx gevoeld.

De euro was 1,1135 dollar waard tegen 1,1152 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 60,44 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 65,67 dollar per vat.