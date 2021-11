Vermoeden van fraude onvoldoende voor verzekeraar om sancties op te leggen

Ook bij Unigarant ging het om een klant die volgens het verzekeringsbedrijf van de ANWB opzettelijk een aanrijding had veroorzaakt om schade te kunnen claimen. Zo werd de al uitbetaalde schade van €5650 teruggevorderd en de doorlopende reisverzekering beëindigd. Ook werden de persoonlijke gegevens van de klant voor enkele jaren geregistreerd in diverse frauderegisters, zoals het Extern Verwijzingsregister.

Wie eenmaal in een dergelijk register belandt, kan niet of nauwelijks nog een verzekering of lening afsluiten. Instanties zoals het Kifid, maar eerder ook de Hoge Raad, stellen daarom hoge eisen voordat een verzekeraar tot een dergelijke zware maatregel mag overgaan.

Want ook al zijn er in het verzekeringsdossier onregelmatigheden vastgesteld, dat enkele feit is onvoldoende om aan te nemen dat er sprake is van opzet tot misleiding of van de zwaardere verdenking van fraude. Dat stelt de Geschillencommissie van het Kifid in een recente uitspraak.

Het terugvorderen van de schade en de registratie van de persoonsgegevens is daarmee onterecht en moet ongedaan gemaakt worden, zo oordeelt het Kifid.

In de zaak van Achmea ging het zelfs om meerdere - terechte - verdenkingen van een klant die mogelijk een slaatje sloeg uit opzettelijke aanrijdingen, maar ook hier waren alleen verdenkingen onvoldoende om de klant sancties op te leggen.