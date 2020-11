’Twee tot drie dagen per week thuiswerken bij ABN Amro’

Ceo Robert Swaak van ABN Amro Ⓒ ABN AMRO ABN AMRO BANK N.V. 9.02 -5.03 %

AMSTERDAM - Eerder dit jaar zette ABN Amro het mes in de internationale zakenbank, maar nu gaat ook het hoofdkantoor in de verkoop, sluiten meer filialen, verdwijnen 2800 arbeidsplaatsen en wordt het rendementsdoel verlaagd. „Een rendement van 10% is niet meer reëel”, stelt ceo Robert Swaak.