Scheepswerf Royal IHC gered door uitspraak rechter

KINDERDIJK (ANP) - Scheepswerf Royal IHC heeft van de rechter gelijk gekregen in een belangrijke procedure over een plan om de schuldenlast van het bedrijf te verlagen. Daardoor blijven bankgaranties in tact en is het voor IHC ook mogelijk nieuwe financiering aan te trekken voor het bouwen schepen en andere apparatuur.