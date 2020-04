’Wereldwijd 305 miljoen banen weg door coronacrisis’

Bijna de helft van de wereldwijde beroepsbevolking dreigt hierdoor in de armoede te belanden.

Slechter dan verwacht

Daarvoor waarschuwt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). In de informele economie werken vooral mensen die het meest kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Eerdere voorspellingen gingen nog uit van 195 miljoen banen. Nu de maatregelen in veel landen zijn verlengd, is de verwachting bijgesteld.

ILO roept op tot snelle maatregelen vanuit de politiek. „Nu de crisis doorzet, is het nog meer nodig de meest kwetsbare groepen te beschermen”, zegt directeur-generaal Guy Ryder. „Voor miljoenen mensen betekent geen inkomen ook geen eten, geen veiligheid en geen toekomst. Miljoenen bedrijven wereldwijd staan op het randje van de afgrond, ze hebben geen buffer of toegang tot krediet. Als we ze nu niet helpen, zullen zij simpelweg vergaan.”

Amerika hardst getroffen

Voor de berekening heeft ILO gekeken naar het aantal gewerkte uren dat minder is geworden. Geen enkele regio in de wereld ontkomt eraan. In Amerika gaat het aantal gewerkte uren met 12,4% het hardst omlaag. Europa en Azië volgen met 11,8%.