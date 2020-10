Quarantaineplicht voor arbeidsmigrant treft Sinterklaasfeest

Uitzendkoepel ABU moet het coronaprotocol aanpassen van minister Ⓒ Foto HH / BELGA

Utrecht - Het is zeer de vraag of sinterklaascadeaus op tijd komen en supermarktschappen met kerst goed gevuld zijn. Nu arbeidsmigranten niet uitgezonderd worden van de quarantaineplicht ontstaan er serieuze problemen in delen van de Nederlandse economie.