Ikea doneert 50.000 ‘vergeten’ mondkapjes aan ziekenhuis

De filiaalmanager van Ikea benadrukte dat de mondmaskers waren aangeschaft na de laatste uitbraak van de vogelgriep, maar daarna uit het oog verloren waren gegaan.

De mondkapjes zijn inmiddels met een vrachtwagen naar een lokaal ziekenhuis in Gothenburg gebracht. Zweden gaat ook flink gebukt onder het coronavirus met meer dan 1000 mensen die al besmet zijn.

Ikea heeft waarschijnlijk zelfs ook flink last van de beperkende maatregelen die in veel Europese landen zijn genomen om het coronavirus in te dammen.