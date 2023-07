Premium Het beste van De Telegraaf

Column: luchtige regels op Bermuda

Door Jan Maarten Slagter Kopieer naar clipboard

Bermuda heeft mooie stranden Ⓒ ANP/HH

Er is één plek op aarde waar je als professional in korte broek op je werk kunt komen zonder de hoon van je collega’s over je af te roepen. Dat is niet toevallig het eiland dat zijn naam heeft gegeven aan de comfortabele kniebroek die mannen van een bepaalde leeftijd (ik) graag dragen op de camping: Bermuda.