ASR wil klanten meer in beweging krijgen

Verzekeraar ASR gaat zijn klanten meer en meer ondersteunen met gezond en duurzaam leven. Initiatieven om klanten bij te staan met het vergroenen van de eigen woning en de verdere uitrol van het Vitality-programma om mensen in beweging te krijgen, moeten bijdragen aan de verdere groei van de onderneming. Dat meldde topman Jos Baeten in een toelichting op de jaarcijfers van ASR.

Baeten erkent dat de markt voor verzekeraars, zeker op het gebied van leven en pensioenen, sterk concurrerend is. Met de extra diensten hoopt de onderneming klanten te binden en te behouden. Naast gezond en duurzaam steekt ASR ook tijd en moeite in het voorkomen van schades. Bijvoorbeeld door te waarschuwen voor aanstaande stormen en het geven van tips om schade te voorkomen. ASR deed geen uitspraak over de pot geld die met deze plannen is gemoeid.

Ook qua beleggingen speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol, bijvoorbeeld door in zonne- en windparken te investeren. ASR beloofde eerder tegen 2021 zo'n 1,2 miljard euro aan duurzame initiatieven uit te geven.

’Goed jaar’

Baeten vatte 2019 samen als een goed jaar voor de verzekeraar. Ondanks de aanhoudende lage rente wist ASR zijn operationele winst op te voeren. Deze ging van 742 miljoen euro naar 858 miljoen euro, onder meer omdat ASR minder geld kwijt was aan schadelasten. Vooral de storm in januari 2018 zadelde ASR op met de nodige extra kosten. De eerdere overname van Loyalis droeg voor 28 miljoen euro bij aan het operationele resultaat. Baeten benadrukt dat het ASR goed is gelukt de risico's van de lage rentes af te dekken.

Onder de streep resteerde een bedrag van 972 miljoen euro, hetgeen een stijging met 45 procent betekende jaar op jaar, geholpen ook door een hoger operationeel resultaat en hogere indirecte beleggingsopbrengsten. De kapitaalbuffer, berekend volgens de Europese norm (Solvency II) kwam eind 2019 uit op 194 procent, tegen 197 procent eind 2018.

Hoger dividend

Het voorgestelde dividend is met ruim 9 procent verhoogd naar 1,90 euro per aandeel. Daarvan is 0,70 euro per aandeel reeds uitgekeerd. ASR houdt ook geld beschikbaar voor het doen van kleine en middelgrote overnames. Daarbij wordt de onderneming ook in sommige gevallen door partijen zelf benaderd.

Over de toekomst is ASR positief gestemd. De verzekeraar rekent voor dit jaar op groei op eigen kracht, waarbij het verwacht de huidige winstgevendheid vast te houden.