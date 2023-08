Stijging van de woonlasten: wie is nu de pineut?

In coronatijd heeft het kabinet grenzen gesteld aan de huurstijging in de vrije sector, zoals al gebeurde met sociale huurwoningen. Vooral bij goedkopere huurwoningen in de vrije sector wordt dat maximum niet eens gehaald. Tegelijk moeten huiseigenaren met een bescheiden inkomen juist vrezen voor een grote stijging van hun woonlasten. Met name ouderen, blijkt uit onderzoek van ABN Amro.

Huurders in de vrije sector in het lagere segment hebben weinig te vrezen, verwacht ABN Amro. Ⓒ ANP/HH