Fiscus vangt bot bij hof in jacht op zwartspaarders

De rechters noemen de tipgever die de fiscus opvoert ongeloofwaardig. Ⓒ Foto HH/ANP

Den Bosch - De Belastingdienst heeft een belangrijke juridische slag verloren in de jacht op zwartspaarders. Informatie die een tipgever tegen betaling verstrekte aan de fiscus over klanten van Van Lanschot in Luxemburg, doet het gerechtshof af als onbetrouwbaar.