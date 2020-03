Boskalis kijkt positief naar markten in 2020

De onderneming wist dankzij een sterke tweede helft zijn eigen winstverwachting te overtreffen. Bij het bedrijfsresultaat (ebitda) verscheen een bedrag van 376 miljoen euro. Dat was 354 miljoen euro in 2018. Boskalis had voor 2019 een prognose uitgesproken voor een ebitda-resultaat dat ongeveer gelijk zou zijn aan 2018.

De omzet steeg met een kleine 3 procent tot meer dan 2,6 miljard euro. De nettowinst bedroeg 75 miljoen euro tegen een min van 436 miljoen euro een jaar eerder. Toen moest het bedrijf grote afschrijvingen in de boeken zetten. De waarde van het orderboek steeg naar het recordniveau van 4,7 miljard euro. Boskalis wil een dividend uitkeren van 0,50 euro per aandeel in contanten.

"Beter tweede halfjaar, maar coronavirus is onzekere factor"

Dit vindt DFT-verslaggever Yteke de Jong

„De resultaten van Boskalis zijn in het tweede halfjaar bijgetrokken, na een moeilijk eerste halfjaar. Ook lijkt er verbetering te zijn in de offshore-divisie, waar het maritiem concern drie jaar geleden op inzette maar door de grillige markt al snel ook schepen uit de vaart moest halen. Een nieuwe onzekerheid is het coronavirus, waardoor de wereldeconomie in een recessie zou kunnen belanden. Dat zal Boskalis ook kunnen raken in de Aziatische markt, waar het afgelopen jaar de hoogste omzetgroei te zien was.”

Lange termijn

Volgens Boskalis zijn de ontwikkelingen voor het bedrijf op de lange termijn positief, omdat er door de groei en stijgende welvaart van de wereldbevolking steeds meer vraag is naar infrastructuur, grondstoffen en energie, met een toenemende wereldhandel. Daarnaast wijst het bedrijf op de energietransitie en de aanpak van de schadelijke effecten van de klimaatverandering, die enorme investeringen eisen. Deze ontwikkelingen zijn drijfveren voor duurzame groei van activiteiten van het bedrijf, aldus de onderneming uit Papendrecht.

Topman Peter Berdowski zei dat Boskalis 2019 goed heeft weten af te sluiten, na een moeilijke eerste jaarhelft. Daarnaast is het bedrijf schuldenvrij. „Geen geringe prestatie in het licht van de moeilijke marktomstandigheden in de afgelopen jaren en de investeringen en acquisities die wij hebben gedaan”, aldus Berdowski in een toelichting op de resultaten.

Coronavirus en Vattenfall

Volgens Berdowski heeft Boskalis nog niet echt last van de uitbraak van het coronavirus, maar het bedrijf is wel alert als het gaat om reisbeleid van personeel. Verder liet hij weten dat de zaak rond een claim van 130 miljoen euro door Boskalis bij het Zweedse energiebedrijf Vattenfall nog loopt in een arbitrage-traject. Boskalis had die claim neergelegd bij Vattenfall in een geschil rond de bouw van een windpark op zee voor de energieleverancier. „Boskalis verkeert in een robuuste financiële positie. De organisatie is goed op orde”, verklaarde Berdowski.