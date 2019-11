DSM-samenwerking Avansya begint productie

Heerlen - Het samenwerkingsverband Avansya tussen speciaalchemieconcern DSM en landbouw- en voederbedrijf Cargill is begonnen met de commerciële productie van EverSweet, een zoetstof afkomstig uit de plant stevia. De productie vindt plaats in een fabriek van Cargill in Blair van 50 miljoen dollar in de Amerikaanse staat Nebraska.