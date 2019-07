Wisselingen in top biotechnoloog Gilead

Jyoti Mehra vervangt Katie Watson in haar verantwoordelijkheden als directeur personeel. Watson werkte sinds 2003 bij Gilead en hielp mee aan de internationale groei van de organisatie. Bij Gilead werken zo'n 11.000 mensen. "Jyoti neemt het stokje over en zal ervoor zorgen dat Gilead als een van de beste werkgevers in de sector wordt gezien", aldus de topman van de biotechnoloog. Mehra begint aan de nieuwe aanstelling in augustus.

Ook Gregg Alton neemt afscheid van Gilead, waar hij twintig jaar voor heeft gewerkt. In zijn laatste positie was hij verantwoordelijk onder meer voor de commercialisatie van medicijnen van Gilead. Zijn vervanger is nog niet bekend. Alton verlaat Gilead in oktober.

Gilead sloot onlangs een miljardendeal met Galapagos, waarbij het inzage en toegang tot de huidige en toekomstige onderzoeks- en klinische programma's kocht.