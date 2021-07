Dreiging code rood: run op vakanties dicht bij huis

Ruben en zijn gezin zijn klaar voor de camping in Ommen. Ⓒ Aldo Allessie

Amsterdam - Met de steeds wisselende reisadviezen, onduidelijkheid rond de coronaregels in het buitenland en als klap op de vuurpijl de dreiging van ’code rood’ is een verre reis steeds minder aantrekkelijk. In plaats daarvan zoeken we het veel dichter bij huis: er is een ware run op de vakantie in eigen land.