'Damrak hoger na afkoeling conflict VS-Iran'

Volgens Trump kwamen geen Amerikanen om bij de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak. De aanval door Iran was een vergelding op de Amerikaanse raketaanval vorige week, waarbij de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood.

Aan het brexitfront rondt het Britse Lagerhuis donderdag naar verwachting de behandeling af van de brexitwetgeving van premier Boris Johnson. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet richting het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, dat op 31 januari moet plaatsvinden.

Fastned

ABN AMRO maakte bekend dat Robert Swaak de rol van topman overneemt van Kees van Dijkhuizen. Zijn benoeming is nog onder voorbehoud van de goedkeuring van toezichthouders. Swaak komt over van PwC Nederland.

Verder kwam Fastned met een handelsbericht. De uitbater van snellaadstations heeft de omzet in het vierde kwartaal flink opgevoerd. Het bedrijf zag de inkomsten meer dan verdubbelen ten opzichte van een jaar eerder. Winstcijfers gaf Fastned niet.

Air France-KLM

Air France-KLM bracht de vervoerscijfers naar buiten. KLM vervoerde vorig jaar een recordaantal van 35,1 miljoen passagiers. Dat is een groei van 2,7 procent ten opzichte van 2018. Vliegtuigen van KLM zaten gemiddeld voor 89,4 procent vol, hetgeen een lichte stijging van de bezettingsgraad betekende. Heel Air France-KLM was goed voor 87,6 miljoen reizigers in 2019.

ArcelorMittal weten zijn staalprijzen in de Verenigde Staten opnieuw te verhogen, in navolging van een prijsverhoging door branchegenoot Nucor. In de afgelopen tijd hebben grote staalbedrijven in de VS de prijzen al meermaals opgekrikt, door vertrouwen in de Amerikaanse economie.

Slot

De Europese beurzen sloten woensdag hoger. De AEX-index won 0,1 procent tot 610,48 punten en de MidKap klom 0,6 procent tot 926,87 punten. Parijs steeg 0,3 procent en Frankfurt ging 0,7 procent vooruit. Londen won een fractie. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 28.745,09 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent en techbeurs Nasdaq steeg 0,7 procent.

De euro was 1,1111 dollar waard tegen 1,1117 dollar een dag eerder. De olieprijzen namen iets toe na de forse daling op woensdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 59,77 dollar. Brentolie klom 0,2 procent in prijs tot 65,58 dollar per vat.