Kiloknaller uit de gratie: super stunt minder met vlees

Dat blijkt uit een analyse van dierenrechtenorganisatie Wakker Dier, die de folders van supermarkten sinds 2015 op deze manier monitort. Waren er in 2021 nog ruim 10.000 aanbiedingen in de eerste zes maanden van het jaar, dit jaar is dat ruim 13% minder.

„Een goede ontwikkeling”, zegt directeur Anne Hilhorst. „Meer aanbiedingen leidt tot meer consumptie, en we eten nu al te veel vlees. Wij zijn dus blij dat er minder wordt gestunt met vleesproducten.”

Minder stunten

Vooral Albert Heijn, Hoogvliet en Dirk stuntten minder met vlees of vleeswaren. Bij Plus, Aldi en Vomar waren deze producten juist iets vaker in de aanbieding.

Het CBS meldde vorige week dat de prijzen van vlees en vis momenteel ruim 15% hoger liggen dan een jaar ervoor. Maar volgens Hilhorst kan dat niet volledig verklaren dat er minder wordt gestunt. „Het kan een gelukkig toeval zijn, maar supermarkten hebben ook het klimaatakkoord ondertekend waarin is afgesproken dat we minder dierlijke eiwitten moeten consumeren en meer plantaardige. Bijvoorbeeld Albert Heijn, waar het aantal vleesaanbiedingen sterk omlaag ging, heeft zich daaraan gecommitteerd. We zien ook dat sommige andere supermarkten juist meer stunten in 2022, het is dus ook het beleid van de supermarkt dat een rol speelt.”

Prijzen onbetrouwbaar

De dierenrechtenorganisatie onderzoekt niet hoe hoog de kortingen zijn die worden gegeven op vlees. Volgens Hilhorst is dat praktisch onmogelijk. „Van-voorprijzen in folders zijn niet altijd betrouwbaar. Ook staat er soms alleen een nieuwe prijs in een folder, en weet je dus niet wat iets normaal kost.”

Het aantal aanbiedingen met vleesvervangers was iets toegenomen in vergelijking met de eerste helft van 2021.