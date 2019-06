BoJ handhaaft monetair beleid

De Bank of Japan (BoJ) liet de omvang van zijn opkoopprogramma onveranderd, net als de rente. De economie van het land zal waarschijnlijk een verdere bescheiden groei laten zien, zo stond in een verklaring. Wel verwees de bank naar het Amerikaanse economisch beleid, en de gevolgen daarvan op de financiële markten en de technologische sector. Het is volgens de BoJ "noodzakelijk" om de invloed daarvan op de Japanse economie te blijven monitoren.

Voor het eerst in meer dan twee jaar tijd verwachten kenners wel dat de BoJ de monetaire stimuleringsmaatregelen de komende tijd gaat opvoeren. De eerste acties worden door sommigen van hen al komende maand voorzien. De prognoses zijn versterkt nadat zowel de Amerikaanse Federal Reserve als de Europese Centrale Bank (ECB) aangaven dat ze open staan voor een ruimer monetair beleid.