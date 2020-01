Britse megadeal Takeaway dreigt vertraging op te lopen

Takeaway heeft te horen gekregen dat de CMA is teruggekomen op een eerder standpunt. Nu zouden de Britten vinden dat een gericht onderzoek naar deze terugkeer van het Nederlandse bedrijf op de Britse markt toch gerechtvaardigd is. In 2016 trok Takeaway zich nog terug uit het Verenigd Koninkrijk, omdat het daar toen geen kans zag uit te groeien tot marktleider.

Bekijk ook: Takeaway wint strijd om Just Eat

Het zou niet voor het eerst zijn dat de CMA in de maaltijdbestelbranche duikt. De mededingingsautoriteit besloot eerder al een onderzoek in te stellen naar een miljoeneninjectie van de Amerikaanse webwinkelreus Amazon in maaltijdbezorger Deliveroo.

’Onverwacht’

Volgens Takeaway komt de stap ’onverwacht’. Daarom houden de Nederlanders hun tijdschema voor de samensmelting, waarmee omgerekend miljarden euro’s gemoeid zijn, nu tegen het licht. De CMA, die overigens nog niet formeel een onderzoek heeft ingesteld, zou bijvoorbeeld kunnen eisen dat Just Eat voorlopig zelfstandig moet worden gerund tot dat de toezichthouder klaar is met het beoordelen van de deal. Eerder meldde Takeaway nog er vanuit te gaan om de transactie voor het einde van januari definitief afgerond te hebben.

Het was al niet makkelijk om Just Eat over te nemen. Om het bedrijf woedde lang een overnamestrijd. Takeaway was de eerste partij die bij Just Eat aanklopte, en wist zich ook verzekerd van de steun van het bestuur van de Britten. Later toonde ook techinvesteerder Prosus interesse. Dit leidde tot een strijd waarbij beide partijen hun biedingen moesten opschroeven.