Premium Het beste van De Telegraaf

’Krimp Schiphol nog geen gelopen race’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

De val van het kabinet maakt het krimpdossier van Schiphol nog complexer. Ⓒ ANP/HH Air France-KLM 1.717 1.27 %

Amsterdam - De krimp van Schiphol is nog geen gelopen race. Dat zegt professor in het luchtvaartrecht Pablo Mendes de Leon in een reactie op de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Die bepaalde dat de krimp van Schiphol naar 460.000 vliegbewegingen door mag gaan.