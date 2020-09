Hoe een zieke hond het licht uitdoet bij De Hypotheker

Woensdagmorgen staan ze in de rechtbank Rotterdam tegenover elkaar, gescheiden door een paar plexiglas schermen: de Brabantse hypotheekadviseur Marcel Vrijhof (49) en Michel van den Akker (54), directeur van De Hypothekers Associatie. Vrijhof eist in kort geding voortzetting van zijn franchiseovereenkomst, aangezien zijn fout weliswaar dom is geweest, maar niet dermate ernstig dat het tot sluiting van zijn goed lopende advieskantoor met een omzet van acht ton en vijf medewerkers zou moeten leiden. Alle klanten blijven na sluiting eigendom van DHA, waardoor hij straks in een leeg en duur huurpand achterblijft. „Dit is niet proportioneel”, zegt Vrijhof.

Wat ging er nou precies mis in Best? Vorig jaar zomer meldde zich een Poolse cliënte op kantoor bij Vrijhof die al wel een woning gekocht had, maar nog niet over een hypotheek beschikte. Slechts enkele dagen voor het passeren van de koopakte moest Vrijhof alles nog voor haar regelen. Hij had de cliënte gewezen op haar verplichting een opstalverzekering af te sluiten, maar om te voorkomen dat zij dat in alle haast over het hoofd zou zien, besloot hij zelf ook nog snel een verzekering namens haar aan te vragen bij Woongarant, de tussenpersoon waar De Hypotheker bijna alle verzekeringen van klanten onderbrengt.

Bij deze digitale verzekeringsaanvraag ging hij de fout in. Op de standaard vraag of de klant ooit een verzekering was geweigerd of was opgezegd, vulde hij per abuis ’nee’ in, terwijl hij wist dat het ’ja’ moest zijn. „Mijn cliënt was ooit, vóórdat ze zich bij mij meldde, met haar zieke hond naar een dierenarts gegaan. Die adviseerde haar om eerst een dierenverzekering bij Ohra af te sluiten en daarna bij hem terug te komen om het dier te laten opereren. De nota van de operatie diende ze kort daarop bij Ohra in. De verzekeraar vertrouwde het zaakje niet, en zegde de dierenpolis op”, vertelt Vrijhof.

Bij Woongarant was die opzegging door Ohra bekend, dus Vrijhof ging er naar eigen zeggen van uit dat zijn onjuiste melding geen onoverkomelijke gevolgen zou hebben. Dat liep anders. Alle alarmbellen gingen rinkelen bij ASR, risicodrager van de opstalverzekering, toen men daar ontdekte dat er verzekeringsfraude gepleegd was door de aanvrager en dat adviseur Vrijhof door de aanvraag onjuist in te dienen zijn mededelingsplicht had geschonden. Vervolgens meldde ASR het incident bij DHA, gaf de franchiseorganisatie een schriftelijke waarschuwing en rapporteerde de zaak óók nog eens bij toezichthouder AFM.

„Met zijn handelen heeft hij onze collectieve AFM-vergunning en daarmee de continuïteit van onze hele franchiseformule willens en wetens op het spel gezet”, licht DHA-directeur Michel van den Akker op zitting de beëindiging van de franchiseovereenkomst toe. „We laten onze toekomst niet in gevaar brengen door iemand die loopt marchanderen.”

Enkele aanwezige franchisenemers die woensdag uit belangstelling op de rechtszaak van hun collega waren afgekomen en waarvoor een aparte rechtszaal met videoverbinding was ingericht, lijken niet onder de indruk en tonen weinig begrip voor de rigoureuze maatregel van hun franchisegever. „Het was weliswaar een domme fout van Marcel, maar door deze sanctie van DHA komen er straks wel vijf medewerkers met hun gezinnen op straat te staan”, zegt een van hen, die niet met naam genoemd wil worden. Een ander maakt zich zorgen over zijn eigen toekomst: „We sluiten bij DHA zóveel hypotheken af, vaak onder grote tijdsdruk, dan wordt er altijd wel ergens een foutje gemaakt. En als dit met Marcel kan gebeuren, wat staat mij dan te wachten als ík een keer niet goed oplet?”

Ook de Rotterdamse voorzieningenrechter vraagt zich tijdens de zitting af of het bewuste incident wel zoveel kapitaalvernietiging verdient. „De rekening daarvoor komt straks op iemands bordje te liggen. Misschien moet u proberen dat te voorkomen en trachten er samen uit te komen”, sluit hij de zitting af, in een poging de partijen tot elkaar te brengen. Na afloop laat DHA-directeur Van den Akker doorschemeren dat hij best nog wel met Vierhof in gesprek wil, maar een voortzetting van de franchiseovereenkomst zit er wat hem betreft niet in. Als het gesprek tussen de partijen niks oplevert, doet de rechtbank over twee weken alsnog uitspraak.