’Als vrouw moet je niet teveel nadenken!’

Rengers was één van de lunchgasten van de Brits-Nederlandse Kamer van Koophandel (NBCC) op Internationale Vrouwendag. In de zaal die Shell beschikbaar had gesteld in het Haagse hoofdkantoor, reageerde zij op wat meerder sprekers aangaven: dat vrouwen zichzelf soms dwarszitten in hun carrière. ,,Tegelijkertijd krijgen vrouwen vaker te horen: ’Je bent er nog niet helemáál ...’ Terwijl met mannen zo niet wordt omgesprongen”, zei Saskia Kapinga van Shell.

,,Bij ons in het Verenigd Koninkrijk kan er nog altijd een verschil zijn van 69 procent in het salaris van mannen en vrouwen”, zei de Britse ambassadeur Joanna Roper. ,,In het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen hebben we een tentoonstelling van spiegels. Als je erin kijkt, draait-ie om en zie je een foto van een succesvolle vrouw met de tekst: ’Dit kun jij ook zijn.’” Zij citeerde de overleden Amerikaanse politica Madeleine Albright: ,,Er is een speciale plek in de hel voor vrouwen die andere vrouwen niet steunen.” Vrouwen moeten samenpakken, vindt de ambassadeur.

Wendy Broerse (l.), NBCC-voorzitter Anton Valk en Saskia Kapinga. Ⓒ De Telegraaf

Dat gebeurde volop in de zaal van het Shell-hoofdkantoor in Den Haag, waar de vrouwen en enkele mannen bij elkaar zaten. ,,Elkaar erbij betrekken om een verandering teweeg te brengen”, zei Omena Ukeleghe, die daarvoor is aangesteld bij financieel dienstverlener Deloitte. ,,Elkaar aanspreken om iemands eigen vermogen”, zei Wendy Broersen van Superpeople Company.

,,Diversiteit is de drijvende kracht achter de groeiende prestaties van ons bedrijf”, constateerde Julie Barmham, directeur van Johnnie Walker. Ze sprak over het Britse moederconcern Diageo dat eerst 14 witte, mannelijke bestuurders in de 15-koppige top had. Nu zeven vrouwen en mensen van verschillende culturele achtergrond. ,,Maar in Hollywoods familiefilms wordt tweederde van de dialogen gevoerd door mannen en driekwart van alle werkenden wordt gespeeld door mannen.”

Julie Bramham (l.), Omena Ukeleghe en Robert Vos van Rovos Management.

Zij had nog een raadseltje: ,,Een man en zijn zoon raken betrokken bij een auto-ongeluk. Vader overlijdt ter plekke. Zijn zoon, zwaargewond, moet direct naar het ziekenhuis. Daar zegt de chirurg: ’Oh nee, dit kan ik niet. Ik kan niet mijn eigen zoon opereren.’ Hoe kan dit?” vroeg ze haar zwijgende publiek. Al snel gaf zijzelf het antwoord: ,,De chirurg was een vrouw ...”

Dat antwoord hadden zelfs de vele vrouwen in de zaal niet zien aankomen. ,,Als een man en een vrouw in de spiegel kijken en een vlekje zien”, begon Aon-topvrouw Marguerite Soeteman, ,,dan probeert een vrouw het van haar gezicht te wrijven. De man wrijft over de spiegel.”

Marvy Rieder (l.), van The Models Healt Pledge, Gita Brom (m.) van Steltman en Marguerite Soeteman.

Bij haar kwamen mannen er niet zo best vanaf: ,,Hoe hoger in de bedrijfstop, die vooral uit mannen bestaat, hoe lager de emotionele intelligentie. Wetenschappelijk onderzoek toont het aan! En van alle topbestuurders zegt tachtig procent dat ze geen goede luisteraars zijn!”

Dat was in dit publiek wel anders, zeker toen de Nederlands-Britse kledingontwerpster Jet Shenkman aan het woord was. ,,Eponine, zo moest ik mijn bedrijf van mijn man en kinderen noemen, naar de sterke vrouw uit Les Misérables, die haar dromen volgde. Het is nooit te laat om je dromen te volgen”, stelde de 62-jarige ontwerpster vast, die vijf jaar geleden pas echt begon met een beroemd geworpen opdracht van de Britse prinses Catherine.