De Gouden Tip: Dwarsliggen is soms goed voor je carrière

Door Remzi Sen

Problemen durven aankaarten en vervolgens oplossen kan een carrière een boost geven, is de tip van Martin Boomkens die een jarenlange succesvolle carrière in de marketing heeft. „Iedereen is goed in met de stroom meebewegen. Maar juist door soms ergens tegenin te roeien, zie je nog beter de problemen binnen het bedrijf waar je werkt. Wanneer je dit ontdekt en het lukt vervolgens die problemen op te lossen, dan maak je jezelf onmisbaar.”