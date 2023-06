Beursblog: belegger in VS schudt renteangst van zich af

Een handelaar aan het werk op de New York Stock Exchange. Ⓒ ANP/HH AEX 760.94 -0.09 %

Amsterdam - Op Wall Street zit de stemming er redelijk in. Hoewel de kans reëel is dat de Fed in navolging van de centrale banken van Australië en Canada de rente volgende week verhoogt, maken beleggers zich niet al te veel zorgen.