Beursblog: ook AEX ontkomt niet aan malaise na onverwachte renteverhoging

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

Een handelaar aan het werk op de New York Stock Exchange. Ⓒ ANP/HH AEX 758.96 -0.35 %

Amsterdam - De rentevrees is terug van weggeweest op beurzen wereldwijd. Door een onverwachte renteverhoging in Canada denken meer beleggers dat ook de Amerikaanse centrale bank nog niet klaar is met het verhogen van de leenkosten. Dat leidt met name tot verliezen in de techsector. Ook de AEX ontkomt niet aan de malaise en opende lager.