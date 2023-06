Beursblog: rentevrees bezorgt AEX klein verlies

Door Johan Wiering

Een handelaar aan het werk op de New York Stock Exchange. AEX 760.94 -0.09 %

Amsterdam - De AEX is licht lager gesloten, vanwege de verder opgelaaide rentevrees na een onverwachte renteverhoging in Canada. Bij de hoofdfondsen viel DSM Firmenich negatief op. Midkapper Just Eat Takeaway ging opnieuw onderuit na een afwaardering .