ING: bril veel beleggers momenteel te roze

En ook de kleine beleggers die meedoen aan de ING Beleggersbarometer, een maandelijkse peiling van het sentiment onder particulieren, hebben hun roze bril vast uit de kast gehaald. Na de vrije val in april noteert de barometer nu 83 punten. Nog altijd is dat onder de neutrale score van 100, maar de stand is „zeker niet superlaag”, concludeert Bob Homan, hoofd van ING’s Investment Office. „Bijna een derde van alle respondenten verwacht dat de Nederlandse economie de stijgende lijn binnenkort weer gaat oppakken.”

Als die aanname zou kloppen, dan is het inderdaad een goed idee om aandelen in te slaan, zegt Homan. „De wetmatigheid is immers: drie maanden vóór het dieptepunt van de economie kan het kopen op de beurs weer beginnen.” Maar, waarschuwt Homan, deze keer is alles anders.

Om te beginnen stuitert de economie niet in een V-vorm terug omhoog, denkt hij. „Het wordt eerder een lange, gestage, maar niet zo steile weg omhoog, een beetje zoals het logo van Nike.” Bovendien duurt het nog even voor de werkloosheid terug op het oude niveau is. „De consumptie krijgt door al het baanverlies nog een enorme knauw. Dat moet je niet uitvlakken, en dat is volgens mij nog niet in de koersen verrekend.”

Het verbaast ook Homan dat de AEX onder dat gesternte is teruggeklommen naar het zonovergoten niveau van augustus vorig jaar. Droogjes: „Toen was er nou niet bepaald sprake van een crisissfeer zoals dit voorjaar.”

En toch: de beleggers blijven komen, netto is er bij ING nog altijd sprake van een bovengemiddeld hoge instroom. Wel zijn handelaren wat minder avontuurlijk dan in maart en april, toen beleggers kochten en verkochten alsof de duiven ze op de hielen zat. „Het is nu wat rustiger”, ziet Homan. „Beleggers gaan zich settelen.” Koopjeskansen? De deelnemers aan de barometer tippen Philips en Ahold Delhaize.

Wat ook helpt, is dat er van alle kanten geld in de economie – en dus richting beurs – wordt gepompt, merkt Homan op. „We hebben beleggers ook gevraagd wat ze vinden van staatssteun aan beursgenoteerde bedrijven – denk aan Air France KLM – en twee derde is daar positief over. Dat wil zeggen: mits er dan ook even geen bonussen aan de top worden uitgekeerd.”