Genieten met volle teugen op Grand Prix in Monaco

Premium Buitenland

Oekraïense boeren zitten straks op zwart zaad: ’We geloofden niet dat er oorlog zou komen’

Vader en dochter Oleksandr en Galina Negej proberen zo goed en zo kwaad als het kan hun boerenbedrijf in Centraal-Oekraïne draaiende te houden. Gelukkig heeft vader Negej in januari nog een voorraad diesel ingeslagen zodat ze de oogst in juli wel kunnen binnenhalen. Boven de brandstoftanks voor hun ...