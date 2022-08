Kernenergiebedrijf Bill Gates haalt $750 miljoen op voor bouw kleinschalige reactoren

TerraPower ontwikkelt kleine kernreactoren die in fabrieken worden vervaardigd en vervolgens uitgeleverd. Daarmee wil het bedrijf kosten besparen. Ook worden daarmee vertragingen bij de bouw van reactoren ter plaatse vermeden. Naar verwachting wordt de eerste installatie in 2028 in gebruik genomen.

De roep om kleine modulaire kernreactoren wordt wereldwijd steeds groter. Steeds meer landen zien in kernenergie een alternatief voor fossiele brandstoffen. Daarmee is kernenergie een belangrijk hulpmiddel bij het aanpakken van klimaatverandering. Maar de kosten van conventionele bestaande kerncentrales zijn erg hoog.

Een van de grootste investeringen is afkomstig van het Zuid-Koreaanse industriële conglomeraat SK Group. Dat bedrijf investeerde 250 miljoen dollar. De investeerder denkt dat tegen 2050 meer dan de helft van alle kernreactoren zal bestaan uit kleinschalige reactoren.