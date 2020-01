FNV weer aan tafel bij technische groothandels

De vereniging van werkgevers in de technische groothandels (WTG) heeft namelijk met de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en AVV overeenstemming bereikt over de uitgangspunten van een nieuwe cao. De FNV zat daarbij niet aan tafel, maar is wel uitgenodigd om verder te praten over de uitwerking van de arbeidsvoorwaarden.

Stakingen

Werknemers bij verschillende bedrijven staken nu al veertien dagen. Zij eisen een tweejarige cao en een loonsverhoging van 5% over 2019 en over dit jaar. Verder willen de medewerkers dat de ouderdomsdagen en de onregelmatigheidstoeslag behouden blijven.

De technische groothandel levert producten zoals componenten, schakelmateriaal, gereedschappen en apparaten aan onder meer de bouw, industrie en de auto-industrie. De sector heeft al sinds eind 2018 geen nieuwe cao.

De FNV heeft naar eigen zeggen een organisatiegraad van 13% in de sector en dat is goed voor meer dan 5000 leden.