Nijmegen beleeft feestelijke Vierdaagse-ervaring!

Van ver kwamen de genodigden dit jaar naar de exclusieve Vierdaagse-barbeque bij de gerenommeerde wijnkoper De Bruijn in Nijmegen. Niemand liet zich erdoor afschrikken dat de hele stad in het teken stond van het grootste publiek toegankelijke evenement in Europa. De wandelstad aan de Waal was namelijk makkelijker met de auto bereikbaar dan de binnenstad van Amsterdam die bij wijze van test door de eigen gemeenteraad wekenlang wordt geblokkeerd...

Het succesvolle Vierdaagse-kwartet v.l.n.r. Hubert Bruls, Marcel Boekhoorn, Janneke Scherpenhuijzen en Wilco van Schaik.