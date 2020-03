Coronacrisis neemt flinke hap uit omzet Sodexo

Vorig boekjaar was Sodexo goed voor een omzet van 22 miljard euro. Als gevolg van de uitbraak trekt het bedrijf nu zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar in. Bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers op 9 april zal de onderneming met meer details komen over de impact van de ziekte op de activiteiten. Tot dusver is er sprake van een lichte daling van de inkomsten in China en Italië, maar dit zal waarschijnlijk in meer landen gebeuren zoals Frankrijk en de Verenigde Staten.

De resultaten in de eerste helft waren volgens Sodexo nog wel in lijn met de eigen verwachtingen. De onderneming blijft de situatie rond het virus nauwlettend volgen. Sodexo is actief in 67 landen en telt 470.000 werknemers wereldwijd.