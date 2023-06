Premium Het beste van De Telegraaf

Binnenstad jaagt op winkelpersoneel: ’Leuk werk, maar de beloning kan beter’

Peter Brouwer en Jan Meerman (rechts) voor de net geopende banenwinkel in hartje Deventer. Ⓒ Robert Hoetink

Deventer - Loop door willekeurig welke binnenstad en op bijna elke winkelpui hangt een briefje met ’personeel gezocht’. Banen zijn er genoeg in de detailhandel, alleen de handjes ontbreken om dit werk op te pakken. Daarom opende donderdagochtend in hartje Deventer de eerste ’banenwinkel’ van het land haar deuren. Een lokaal initiatief om vooral jonge mensen voor werk in de winkel te interesseren.