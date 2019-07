Grote Amerikaanse opdracht voor Sif

Windpark Vineyard ligt dik 20 kilometer uit de kust van het Amerikaanse Martha's Vineyard in de staat Massachusetts. Het windpark is straks goed voor een capaciteit van 800 megawatt. Daarmee wordt aan de stroombehoefte van 400.000 huizen en bedrijven voorzien. De palen worden volgend jaar en in 2021 op transport gezet.

Het Vineyard-project is de eerste in een reeks projecten voor Massachusetts. Tegen 2035 moet voor 3,2 gigawatt aan capaciteit zijn gerealiseerd. Volgens Sif-baas Fred van Beers is de stap op de Amerikaanse markt, waarmee het bedrijf een nieuwe markt aanboort, een belangrijke mijlpaal voor Sif.