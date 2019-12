Is verlies altijd de schuld van de turbo?

DFT-columnist Jim Tehupuring. Ⓒ FOTO Pro Beleggen

Veel beleggers hebben de neiging om in geval van verlies op zoek te gaan naar de oorzaak. En dat kan van alles zijn: slechte bedrijfsresultaten, Trump, de Europese Centrale Bank, een fout van de bank of een verkeerd advies van een ander. Opvallend is dat verliezen eigenlijk nooit een gevolg van een handeling van de belegger zelf schijnen te zijn.