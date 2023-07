Flow Traders gebukt onder kalmte op beurzen, keert wel dividend uit

Het Amsterdamse bedrijf, dat profiteert van de verschillen tussen bied- en laatkoersen op beurzen en beweeglijkheid in allerlei markten waaronder crypto, kwam op 4 juli met een winstwaarschuwing. Die volgde op een tegenvallend eerste kwartaal, met een 39% dalende winst vergeleken met dezelfde maanden in 2022.

Voor het tweede kwartaal rekende Flow Traders begin juli op een genormaliseerde handelsomzet van rond €49 miljoen. Vrijdag meldt het voorbeurs dat dit op €49,5 miljoen is uitgekomen. Vorig jaar was dat €83,7 miljoen. De genormaliseerde ebitdamarge werd 11%.

Ceo Mike Kuehnel verklaart de tegenvallers afgelopen maanden door de 'uitdagende marktomstandigheden in het tweede kwartaal, met een scherpe daling van de handelsvolumes en volatiliteit in alle regio's en activa'.

Dividend

Onder die omstandigheden een positief genormaliseerde operationele winst blijven boeken, noemt Kuehnel een teken van weerbaarheid van Flow Traders. Het keert een interimdividend van €0,30 uit.

De liquiditeitsverstrekker meldde begin juli dat de ’combinatie van dalende volumes en volatiliteit’ de omzet raakte. Dat leidde tot een ’marginaal positieve genormaliseerde operationele winst’. Flow Traders bedient grote handelsbedrijven tot pensioenfondsen en handelt ook voor eigen rekening.

Voor Flow Traders betekent de €333 miljard aan verwerkte transacties in beursgenoteerde exhange traded products afgelopen kwartaal een afname met 26% op jaarbasis vergeleken.

Flow Traders specialiseerde zich vroeg in duizenden exchange traded products, die doorlopend de prijsbewegingen van beleggingscategorieën zoals grondstoffen volgen. Flow geeft continu bied- en laatprijzen afgeven. Per transactie verdient het een fractie, vanwege de bulk die het goeddeels geautomatiseerd verwerkt liepen verdiensten afgelopen jaren op.

Adviesverlagingen

KBC en Degroof Petercam schroefden al eerder hun adviezen terug. De afgenomen beweeglijkheid en volumes kregen een veel grotere invloed dan de analisten die de marketmaker volgen hadden bevroed.

Het merendeel van het personeel is mede-eigenaar bij Flow Traders. De dalende verdiensten raakten hun inkomsten. In 2021 verdienden zij gemiddeld €230.000 een jaar later was dat rond een €100.000 minder.

Flow Traders keerde in 2022 na verbeterde resultaten aan werknemers en bestuurders €86,6 miljoen als bonus uit, het jaar ervoor €83,3 miljoen.

Bekijk ook: Bij hogere handelsvolumes ziet Flow Traders inkomsten dalen

Het aandeel van het midkapfonds verloor dit jaar 8,9%.