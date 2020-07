AEX houdt winst boven 580 punten

De AEX sloot na bijna 1,4% winst uiteindelijk 0,4% hoger op 581,29 punten. De AMX hield 0,8% winst over bij 776,23 punten.

Elders in Europa ging het ook fors terug. De Britse FTSE 100, Duitse DAX en Franse CAC 40 hielden respectievelijk 0,1%, 0,9% en 0,2% over. De DAX heeft alle verlies van dit jaar weggewerkt.

De Amerikaanse beurzen openden alle met winst, al bleef de Nasdaq met 0,2% toename wat achter. De beeldbepalende Dow Jones steeg 1%.

,,Vooral grote Amerikaanse technologieaandelen houden potentie”, zo verwijst analist Wim Zwanenburg (Stroeve & Lemberger) naar de 7,9% koerswinst voor Amazon. Goldman Sachs verhoogde het koersdoel, met 27% tot $3800 per aandeel vanwege toenemde e-commerceverkopen. ,,Die koersbeweging, en die van bedrijven in opslag van data in de cloud, wordt door corona niet geraakt. Die aandelen zullen blijven stijgen hoewel ze soms al duur zijn”, aldus Zwanenburg.

Nadat beleggers maandag al enthousiast reageerden op het op handen zijnde akkoord, zagen ze in de definitieve ondertekening door de EU-leiders opnieuw aanleiding zich massaal op aandelen te storten. Het herstelfonds wordt gevuld met €390 miljard aan subsidies en €360 miljard aan laagrentende leningen. Dat fonds is weer gekoppeld aan de meerjarenbegroting van de Europese Unie, met momenteel €1074 miljard omvang.

Optimisme over de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus woog op tegen het aanhoudend hoge aantal nieuwe coronabesmettingen.

De euro won na de EU-herstelfondsdeal 0,4% tot $1,1449.

In de obligatiemarkt liepen de risicopremies of ’spreads’ op staatsobligaties van Spanje, Italië en Portugal al terug. De verschillen in kredietrisico tussen landen zullen verminderen nu de EU als geheel garant staat voor de nieuwe schuld, zo reageert Paul Brain, hoofd vastrentende waarden van vermogensbeheerder Newton.

De yield op Nederlandse tienjaarsschuld daalde naar -0,3390%, de Duitse Bund zakte naar -0,4660%. Brentolie won 3,2% bij $44,65 per vat.

Randstad gewild

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde uitzender Randstad met een wat afgevlakte winst van 8,9% aan kop. De uitzender meldde dat de kwartaalomzet met een kwart is gedaald, terwijl analisten op een terugval van een derde hadden gerekend. Na het dieptepunt van de crisis in april ziet topman Jacques van den Broek een weg naar voorzichtig herstel. ’Een sterke meevaller’, oordeelde ING-analist Marc Zwartsenburg.

Techinvesteerder Prosus volgde met een plus van 3,6%. En Royal Dutch Shell steeg met 3,2%. Brouwer Heineken won 0,8%.

Enkele banken waren ook in trek, dankzij het akkoord over het EU-herstelfonds. ING steeg 1,2%.

ASMI en ASML verloren respectievelijk 2,3% en 0,4% waarde onderin. Chemieconcern DSM werd 2,2% teruggezet.

Kunstmestproducent IMCD verloor 0,7%. JPMorgan Cazenove verhoogde het koersdoel.

Medische technologiebedrijf Philips verloor 1%, na maandag fors te zijn gestegen in reactie op meevallende kwartaalcijfers. Diverse analisten zagen hierin aanleiding hun koersdoelen te verhogen.

Betalingsdienstverlener Adyen verloor 1,2% bij de slotbel. De Franse zakenbank Oddo BHF zag ondanks de enorme koersspurt in de afgelopen maanden aanleiding het advies naar houden op te trekken.

Bij de middelgrote fondsen sloot kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een plus van 3,2% bovenin, achter fitnessketen Basic-Fit (+3,8%). Altice kreeg een koopadvies van Goldman Sachs, bij een koersdoel van €5,10. Goldman voorziet dat zijn vrije kasstroom weer boven nul komt, wat de koers zal stutten.

Air France KLM verloor 1,5%. Chiptoeleverancier Besi raakte onderin met 2,4% het meeste kwijt.

Smallcap Wereldhave behield 6,9% winst. Het winkelvastgoedfonds heeft in de loop van het tweede kwartaal wat herstel gezien van het aantal bezoekers, maar kreeg wel nog altijd maar 59% van alle huur betaald.

Op de lokale markt daalde CM.com 3,8% bij het slot naar €15,40. De Amerikaanse zakenbank Jefferies is de berichtenserviceverlener gaan volgen met een houdadvies en koersdoel van €18.

