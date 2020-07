'Openingswinst voor beurzen na EU-akkoord herstelfonds'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent dinsdag waarschijnlijk met winst. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting hoger beginnen. Het Europese akkoord over het coronaherstelfonds zorgt voor opluchting bij beleggers. Op het Damrak kwamen uitzender Randstad en vastgoedfonds Wereldhave met kwartaalberichten.