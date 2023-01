Inval Rusland jaagt inflatie Oekraïne hard omhoog: jaarpiek naar 26%

Vanwege de gestegen prijzen voor bijvoorbeeld brandstof en levensmiddelen is het leven in Oekraïne veel duurder geworden. Ook heeft het land te maken met verstoringen van toeleveringsketens. De Oekraïense centrale bank zegt wel dat de inflatie inmiddels aan het stabiliseren is, onder meer dankzij een besluit van de overheid om de energierekeningen niet te verhogen en een verbeterde levering van levensmiddelen.

Economie

Vorige week maakte Kiev nog bekend dat de economie in 2022 volgens een voorlopige schatting met 30,4 procent is gekrompen. Dat is de sterkste krimp sinds Oekraïne onafhankelijk werd in 1991. Door de omvangrijke verwoesting van onder meer infrastructuur en landbouwgebieden is het land hard geraakt. Ook zorgen de Russische aanvallen op belangrijke energie-infrastructuur voor problemen bij bedrijven, bijvoorbeeld omdat stroom uitvalt. Daarnaast zijn veel Oekraïners opgeroepen voor het leger of gevlucht naar het buitenland, waardoor de arbeidsmarkt is ontwricht.

Volgens minister van Economische Zaken Joelia Sviridenko was die krimp wel minder sterk dan gevreesd. De regering rekende op een neergang van wel 40 procent. In 2021 groeide de economie van Oekraïne nog met 3,4 procent.