Buffett valt van ereschavot rijkste mensen af

Bernard Arnault, topman en grootaandeelhouder bij LVHM, is dankzij de recente sterke opleving van de aandelenmarkten weer over Buffett heen gesprongen met een vermogen van $74 miljard. Voor dit jaar kijkt hij als gevolg van het slechte beursklimaat door de coronastress echter op papier aan tegen een megaverlies van $30 miljard.

Warren Buffet is via zijn belang in investeringsvehikel Berkshire Hathaway goed voor een vermogen van $70 miljard, een aderlating van $18 miljard in vergelijking met de start van 2020.

Jeff Bezos

Jeff Bezos, topman bij Amazon, behoudt nog altijd stevig zijn koppositie met een vermogen van $117 miljard. Hij wijst zelfs een plus van $2,4 miljard over te houden vergeleken met eind vorig jaar.

Bill Gates, oprichter van Microsoft, houdt met een vermogen $97 miljard nog onbedreigd de tweede plek in handen. Zijn verlies in de eerste drie maanden van dit jaar bedraagt $15 miljard.