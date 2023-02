Omzetgroei bij SBM Offshore boven verwachting, verhoogt dividend

Gepolste analisten rekenden vooraf gemiddeld op $3,27 miljard jaaromzet, tegen $2,2 miljard omzet in 2021.

Ceo Bruno Chabas stelt voor het dividend met 10% te verhogen naar $1,10. Het orderboek sloot op een recordstand van $30,5 miljard. De topman noemt het jaar 2022 ’uitdagend’.

Tegenslagen in China door coronalockdowns en vanwege de oorlog in Oekraïne raakten de bouw van de zes grote drijvende productieplatforms (FPSO). De kosten van de bouw liepen op, aldus Chabas.

Voor het onderliggende bedrijfsresultaat gingen zij uit van $1,01 miljard, nadat SBM in 2021 $849 miljoen binnensleepte aan ebitda. Daar is het bedrijf voor 2022 ook op uitgekomen. ,,Een recordniveau”, aldus Chabas.

Groei in windsector

SBM Offshore blijft groot in de olie- en gassector, waar de vraag naar fossiele brandstoffen historisch ongekend groot is. Daarnaast breidt het onderdeel New Energies uit. SBM bouwt drie drijvende platforms voor een project met drijvende windmolens die 25 megawatt capaciteit gaan leveren in het Grand Large-project bij Marseille.

De verwachtingen waren vooraf al hooggespannen. SBM Offshore meldde in november vorig jaar bij zijn negenmaands resultaten al op meer ebitda te kunnen rekenen.