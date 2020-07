Tesla: nog dit jaar zelfrijdende auto

De ontwikkeling van de technologie bijna af, heeft Tesla-baas Elon Musk onthuld in een videoboodschap op de World AI Conference in Shanghai.

Volgens Musk heeft Tesla de puzzel voor autonoom rijden nagenoeg in zijn geheel opgelost. „Ik heb er vertrouwen in dat we nog voor het einde van het jaar de basisfunctionaliteit zullen hebben van autonoom rijden” zei Musk. „Er zijn geen fundamentele uitdagingen meer.”

Tesla is in een strijd verwikkeld met onder meer Waymo van Google-moeder Alphabet en Cruise van General Motors om de eerste 100 procent zelfrijdende auto te presenteren. Modellen van Tesla die nu al op de weg rijden, zijn al wel semi-autonoom.