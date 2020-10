’Adidas wil af van Reebok’

Het concern kocht Reebok in 2005 voor bijna 4 miljard dollar, met als doel de Amerikaanse aartsrivaal Nike op eigen terrein te verslaan. Hoewel opgericht in het Verenigd Koninkrijk staat het hoofdkantoor van Reebok al jaren in het Amerikaanse Boston.

Maar van de ambities kwam weinig terecht. Adidas zag zich vorig jaar zelfs genoodzaakt om de boekwaarde van Reebok bijna te halveren, tot iets minder dan 1 miljard dollar. De coronacrisis maakte het er dit jaar niet veel beter op. In het tweede kwartaal kelderde de verkopen van Reebok met 44 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Interesse

Volgens Manager Magazin is Adidas van plan om de verkoop in maart volgend jaar geregeld te hebben. Er zou al interesse zijn getoond voor Reebok, door onder meer het Amerikaanse VF Corp en het Chinese Anta Sports. Adidas weigerde tegenover het blad commentaar te geven op het bericht. Andere partijen waren niet bereikbaar voor een reactie.