Rituals in 20 jaar wereldmerk

Het merk telt wereldwijd 730 winkels in 29 landen en is in nog eens ruim 2400 shop in shop winkels en vier ’urban spa’s’ verkrijgbaar. In totaal werken er nu 6500 mensen. En is daarmee een heuse multinational. Het verhaal van Rituals begon in het jaar 2000, toen de eerste winkel in de Amsterdamse Kalverstraat werd geopend. Behalve in winkels is het ook verkrijgbaar bij meer dan tien luchtvaartmaatschappijen en diverse hotelketens.

V.l.n.r. Colette, Frits en Monique van Eerd toosten op de overname van C1000. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

Cloosterman, die is getrouwd met Colette van Eerd, lid van de raad van bestuur van Jumbo supermarkten, noemt Rituals „het snelst groeiende bedrijf van Nederland.” Hij mikt erop binnen een paar jaar de miljard euro omzet te doorbreken. In de Quote 500 stond hij vorig jaar op nummer 128 met 270 miljoen euro als geschat vermogen.

In het vorig jaar uitgekomen managementboek Lef: Het geheim van marktverstoorders ontrafeld van Wessel Berkman, Dennis Mensink en Valentijn van der Burgt zegt Cloosterman: „Er is nog een hoop te leren en er zijn nog een hoop harten te veroveren. De groei over vijf jaar tijd vasthouden, dat gaat nog wel lukken, maar om dat ook voor de vijf jaar daarna te doen, moeten er een paar grote dingen gebeuren. We moeten onszelf eigenlijk opnieuw uitvinden.” Grappig is dat hij in een aantal van zijn overhemden het motto van Walt Disney heeft laten borduren: If you can dream it, you can do it.

Michel Pais in restaurant No Rules.

Met de opening van zijn 2700 m2 grote vlaggenschip met een spa (zomer 2021) zet Cloosterman de kroon op zijn werk. Zijn House of Rituals dat een grote belevingswinkel – van place to buy naar place to be – is, komt op de plek waar 31 jaar kledingmerk Esprit zat en het gelijknamige lunchcafé van de Amsterdamse horecakoning Michel Pais. Het uit 1892 stammende monumentengebouw Spui 10 dat werd ontworpen door architect Eduard Cuypers, was van oorsprong altijd al een winkel/warenhuis. Het verving drie afgebrande oude pakhuizen in 1891. Ooit was er ook de Holland-Afrika Lijn in gevestigd.

Opmerkelijk is dat de nieuwe Rituals een restaurant krijgt. De naam Rouhi is afkomstig uit een samensmelting van twee Arabische woorden ‘rouh’ en’i’, die samen ‘mijn ziel’ betekenen. Het menu van Rouhi is geïnspireerd op de keuken van het Verre Oosten en biedt food for the soul: gerechten die het lichaam, de geest en de ziel voeden, zoals gefermenteerde miso ramen, gegrilde yakitori en gestoomde dumplings. De keukenbrigade komt onder leiding van Renaud Goigoux, de Franse chef die eerder werkzaam was in de Amsterdamse keukens van onder andere Rijks en Breda.