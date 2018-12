Rutte waarschuwt boeren voor brexit

Redactie DFT

Die waarschuwing uitte premier Rutte volgens de NOS in reactie op de onrust in de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Die is sterk afhankelijk voor zijn export van het Verenigd Koninkrijk. Nederland exporteert per jaar voor ruim €6 miljard aan landbouwproducten naar het Verenigd Koninkrijk.

Andere optie

Onderhandelingsteams werken aan de overgang, waarbij zij werken aan een 'zachte' brexit. Dat moet de gevolgen van het vertrek beperken. Maar de onderhandelingen vlotten niet. Reagerend op de toenemende onlust onder vooral boeren en tuinders stelde Rutte volgens de NOS: „Hou in je achterhoofd rekening met de optie dat het niet lukt.”

Rutte benadrukte alles in het werk te zullen stellen om te voorkomen dat het tot een voor de Nederlandse bedrijven slechte uitkomst zal leiden.

Bij het optrekken van de grenzen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zullen de lasten voor de bedrijven toenemen, bijvoorbeeld vanwege extra keuringen.