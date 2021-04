’Ook transparante doorschakeldienst voelt als misleiding’

Dat stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) na een onderzoek naar deze diensten.

Doorschakeldiensten zijn bedrijven die bellers tegen extra kosten doorverbinden naar een veelal gratis telefoonnummer van een bedrijf of instantie zoals de Belastingdienst of de politie.

De doorschakeldiensten maken veel gebruik van advertenties bij Google en komen daardoor bovenaan de zoekresultaten te staan. Omdat dat verwarrend is, is de ACM al enige tijd bezig te zorgen dat de diensten duidelijk zijn over de kosten die ze in rekening brengen.

Weinig verschil

Uit het nieuwe onderzoek komt naar voren dat dit niet veel verschil maakt. 72% van de mensen begreep namelijk niet dat zij naar een doorschakeldienst belden en 77% snapt niet dat daar kosten aan verbonden zijn en hoe hoog die zijn.

Na uitleg wat een doorschakeldienst is geeft 83% van de mensen aan daar geen gebruik van te willen maken. Slechts 5% ziet dat wel zitten.