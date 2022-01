Activision Blizzard zette ruim dertig medewerkers op straat om ongepast gedrag

In totaal zijn er 37 medewerkers sinds juli op staande voet ontslagen, terwijl 44 werknemers disciplinair zijn gestraft na onderzoek. Dat heeft een woordvoerder van Activision Blizzard bevestigd aan de Wall Street Journal.

Activion Blizzard onder meer bekend van de game War of Worldcraft lag al langer onder vuur nadat het Amerikaanse bedrijf beschuldigingen over seksuele intimidatie jarenlang naast zich neer zou hebben gelegd. Vooral topman Kotick kreeg daarbij de volle laag doordat hij bekend zou zijn met de incidenten. Een grote groep van medewerkers had eind vorig jaar al aangedrongen op zijn ontslag.

Aan bel getrokken

Een overheidsinstantie in de staat Californië had eerder ook aan de bel getrokken bij Activision Blizzard over misstanden op de werkvloer. Zo waren er klachten over ’een seksistische cultuur’. Daarnaast zouden vrouwen minder betaald krijgen dan mannen.

Ook de Amerikaanse toezichthouder SEC is bezig met een uitgebreid onderzoek naar de gang van zaken bij Activion Blizzard. Daarbij staat voorop in welke maate het gamebedrijf zijn aandeelhouders tijdig heeft ingelicht over de vermeende problemen rond seksuele intimidatie, maar ook discriminatie.