Eén op de twintig webshops is verdacht

Onderzoekers van KPN Security namen de afgelopen tijd ongeveer duizend webwinkels onder de loep. In de openbare html-code zochten zij naar de aanwezigheid van verdachte zaken. De onderzoekers troffen deze aan bij 46 webshops. De onregelmatigheden variëren van ongeldige keurmerklogo’s en het ontbreken van beveiligde https-verbindingen tot valse of ontbrekende KvK-nummers, e-mailadressen en telefoonnummers.

De onderzoekers hadden bijzondere aandacht voor keurmerken. Deze zijn immers bedoeld om te laten zien dat online winkels aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze keken daarbij naar het gebruik van vier populaire keurmerken: Thuiswinkel Waarborg, Webshop Keurmerk, Qshops Keurmerk en Webwinkelkeur. Van de onderzochte webshops voeren er 27 een keurmerk zonder dat ze dit daadwerkelijk hebben verdiend. Acht websites tonen zelfs een keurmerk dat helemaal niet bestaat.

„Een keurmerk wekt vertrouwen bij consumenten, maar dat vertrouwen blijkt lang niet altijd terecht”, volgens Siep van der Waal, beveiligingsonderzoeker bij KPN Security. „De webshops zijn dan niet terug te vinden op de website van het keurmerk zelf. Ook is er vaak geen link onder het logo van het keurmerk geplaatst naar een pagina die de geldigheid bevestigt.” Wanneer een webshop niet op de website van een keurmerk staat, is deze daar ook niet geregistreerd, want de webshop mag het keurmerk pas voeren als deze op diens website staat.

Tips

„Als je iets niet helemaal vertrouwt, kun je altijd het beste even googelen”, volgens een woordvoerder van KPN Security. „Volg je gevoel. Als het schimmig lijkt, is het dat vaak ook. Belangrijke aanwijzingen dat er iets niet in de haak is, zijn een beduidend lagere prijs dan elders, ongeldige of ontbrekende adresgegevens of een telefoonnummer en let vooral ook op of er een slotje in de adresbalk staat, zodat je een beveiligde https-verbinding hebt. Als je twijfelt, even het KvK-nummer checken in het openbare handelsregister op de KvK-website. Ook kun je op het keurmerk klikken, om te checken of de shop echt op de keurmerkwebsite staat.