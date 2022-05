95% van spaargeld failliete Amsterdam Trade Bank terug bij spaarder

Premium Financieel

Koopmonster hoeft niet aan te kloppen bij 303 jaar oude verzekeraar

Het is de kleinste, oudste en best gekapitaliseerde verzekeraar van Nederland. Na het, op last van De Nederlandsche Bank, verplicht afstoten van de complexere levensverzekeringen groeit De Onderlinge van 1719 weer, zo blijkt uit de deze maand met trots gedeponeerde jaarcijfers. „Historie is leuk, ma...